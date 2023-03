Torhüterin Schmitz wechselt aus Frankreich zum VfL Wolfsburg

Torhüterin Lisa Schmitz wechselt im Sommer vom französischen Club Montpellier HSC zum deutschen Meister VfL Wolfsburg.

Die 30-jährige Kölnerin stößt ablösefrei zu den Wölfinnen und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der Club mitteilte.

"Der VfL Wolfsburg zählt weltweit zu den besten Vereinen und spielt jedes Jahr um Titel mit", begründete die zweimalige Nationalspielerin ihren Schritt. Schmitz absolvierte 55 Partien in der Division 1 in Frankreich und zuvor 155 Spiele in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam. 2008 wurde sie mit der deutschen U17-Auswahl und 2011 mit der U19 jeweils Europameisterin.

Der sportliche Leiter des VfL, Ralf Kellermann, freut sich auf die dritte Neuverpflichtung für die kommende Saison: "Lisa spielt seit vielen Jahren auf einem sehr hohen Niveau und ist eine der wenigen deutschen Torhüterinnen, die sich in einer europäischen Top-Liga durchgesetzt haben", sagte er. Vor Schmitz hatten die Wolfsburgerinnen bereits Chantal Hagel von 1899 Hoffenheim und Torhüterin Anneke Borbe von Werder Bremen für die nächste Saison verpflichtet.

(dpa)