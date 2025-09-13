Verletzung: Weltmeister fehlt Leverkusen lange

Bayer Leverkusen muss langfristig auf seinen argentinischen Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:1 der Rheinländer gegen Eintracht Frankfurt eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zu.
Wie die Leverkusener mitteilten, rechnen sie mit einer Ausfallzeit des 26-Jährigen bis zum Anfang des kommenden Jahres. Palacios war gestern bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden.
