FC Bayern feiert mühelosen Sieg in Darmstadt

Nach dem Tor-Festival gegen Mainz zeigt sich der FC Bayern auch in Darmstadt treffsicher. Allerdings benötigt der Favorit erst einen Weckruf.

Der FC Bayern München hat die Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten Darmstadt 98 mühelos erfüllt und mit einem ungefährdeten 5:2 (2:1)-Sieg den Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen zumindest für eine Nacht auf sieben Punkte verkürzt.

Tim Skarke brachte den Aufsteiger am Samstag vor 17.810 Zuschauern in der 28. Minute in Führung, doch Jamal Musiala (36./64.), Harry Kane (45.+1), Serge Gnabry (74.) und Mathys Tel (90.+3) drehten die Partie zugunsten des souveränen Fußball-Rekordmeisters. Oscar Vilhelmsson (90.+5) steuerte den zweiten Treffer für Darmstadt bei.

Der Titelverteidiger übernahm vom Anpfiff weg die Spielkontrolle, tat sich gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren zunächst aber schwer, klare Chancen zu kreieren. Ein Schuss von Joshua Kimmich, den Lilien-Torwart Marcel Schuhen parierte, war die einzige Ausbeute in der Anfangsviertelstunde.

Darmstadt mit Abwehr-Bollwerk

Die Hessen errichteten rund um den eigenen Strafraum ein Abwehr-Bollwerk und setzten auf gelegentliche Konter, von denen einer fast zum Erfolg führte. Nach einer schönen Kombination kam Mathias Honsak frei zum Schuss, doch Nationaltorwart Manuel Neuer riss gedankenschnell eine Hand nach oben und bewahrte den Favoriten mit seiner Glanzparade zunächst vor einem Rückstand.

Leon Goretzka zieht ab. Foto: Michael Deines/m.i.s.

Die Münchner schienen den Warnschuss nicht gehört zu haben, denn das Team von Trainer Thomas Tuchel agierte in der Offensive weiter ideenlos und in der Defensive zu sorglos. Das rächte sich nach einer knappen halben Stunde. Honsak dribbelte sich gekonnt in den Bayern-Strafraum und bediente Skarke, der Neuer mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ.

Erst jetzt verstärkten die Gäste ihre Bemühungen, die schnell zum Erfolg führten. Musiala traf nach einer eher unfreiwilligen Vorlage von Torjäger Kane zum Ausgleich. Aleksandar Pavlovic, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande erstmals ins DFB-Aufgebot berufen wurde, hatte die Aktion mit einem feinen Solo initiiert. Der Mittelfeldspieler schied später mit einer Kopfverletzung aus.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Kane für den Favoriten nach. Der Topstürmer traf nach Kimmich-Flanke per Kopf zu seinem 31. Saisontor. Bezeichnend für die teilweise laxe Einstellung der Bayern in der Abwehr: Fast im Gegenzug wären die Lilien beinahe zum 2:2 gekommen. Vilhelmsson traf mit einem fulminanten Schuss aber nur die Latte.

Bayern dominieren nach der Pause

Nach dem Wechsel hatten die Bayern alles im Griff. Musiala, der sich in prächtiger Spiellaune präsentierte, erhöhte nach einem schönen Solo per Flachschuss. Darmstadt kam nun kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Lediglich bei einem Distanzschuss von Vilhelmsson drohte dem Rekord-Champion noch einmal Gefahr.

Ansonsten blieb es ein Spiel auf ein Tor. Der eingewechselte Gnabry steuerte das vierte Bayern-Tor bei. Erneut hatte der überragende Musiala, der später mit einem Lupfer noch die Latte traf, vorgelegt. In der Nachspielzeit durften dann beide Teams noch einmal jubeln.

(Von Eric Dobias, dpa)