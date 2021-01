vor 47 Min.

BVB will im Topspiel gegen Leverkusen Boden gut machen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund brennt vor dem Topspiel am Dienstag (20.

30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen auf Wiedergutmachung.

Drei Tage nach dem dürftigen 1:1 gegen den Vorletzten FSV Mainz 05 will der Revierclub Boden im Titelkampf gutmachen und könnte mit einem Sieg am punktgleichen Tabellendritten vorbeiziehen. "Das Gute ist, dass es sofort weitergeht. Wir waren uns schnell einig, dass wir es besser machen wollen. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg abschließen", sagte Trainer Edin Terzic.

Neben dem verletzten Dan-Axel Zagadou, der sich gegen Mainz eine Muskelblessur zugezogen hatte, muss Terzic auch auf den gelbgesperrten Emre Can verzichten. Der Einsatz von Angreifer Giovanni Reyna (Rachenentzündung) ist fraglich. Vor allem der Ausfall von Can wiegt schwer, weil sich der Nationalspieler als Ersatz von Langzeitausfall Axel Witsel im defensiven Mittelfeld bewährt hatte. Dennoch verzichtete Terzic auf Wehklagen: "Wir sind guter Dinge, dass wir das kompensieren können. Wir haben genug Qualität im Kader." Als erste Alternative für Can gilt Thomas Delaney.

Terzic erwartet in Leverkusen ein Duell auf Augenhöhe: "Man sieht es an der Tabellensituation. Sie sind punktgleich mit uns und spielen eine sehr gute Runde. Es ist ein sehr starker Gegner. Das wird ein harter Brocken für uns."

