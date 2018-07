20:12 Uhr

Bayer Leverkusen gewinnt Testspiel gegen Sittard 2:0 Bundesliga

Bayer Leverkusen ist in der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Bundesliga ein weiterer Sieg gelungen.

Die Mannschaft von Coach Heiko Herrlich gewann ein Testspiel beim niederländischen Erstliga-Aufsteiger Fortuna Sittard mit 2:0 (1:0). Kevin Volland (27. Minute) und Benjamin Henrichs (75.) erzielten die Tore für Leverkusen.

Am Sonntag reist die Werkself für eine Woche bis zum 5. August ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich. Nationalspieler Karim Bellarabi wurde nach seinem Kreislaufkollaps, den er am vergangenen Dienstag nach seiner Auswechslung im Testspiel gegen den Wuppertaler SV erlitten hatte, in Sittard geschont. Der Offensivspieler soll erst langsam wieder an die Belastung herangeführt geführt werden. (dpa)

Kader Bayer Leverkusen

Themen Folgen