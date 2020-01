vor 35 Min.

Bayern-Boss Rummenigge: "Keinen Neuen mehr"

Der FC Bayern wird im Transfer-Endspurt der Fußball-Bundesliga keinen weiteren Spieler verpflichten.

"Nein, es gibt keinen Neuen mehr. Wir haben einen tollen Kader", sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch beim Branchentreffen Spobis in Düsseldorf. Die Wechselfrist in der Bundesliga endet am Freitag um 18.00 Uhr.

Die Bayern hatten in der Vorwoche den spanischen Außenverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen und damit einen Wunsch von Trainer Hansi Flick erfüllt. Der Coach hatte wegen zahlreicher Ausfälle in der Winterpause eine Verstärkung des Kaders angemahnt.

Rummenigge verwies darauf, dass inzwischen Abwehrspieler Lucas Hernandez, Defensivspezialist Javi Martinez und auch Nationalspieler Serge Gnabry zurück im Training beim deutschen Rekordmeister seien. Daher seien keine weiteren Verpflichtungen notwendig. "Ich bin nicht der Meinung, dass man immer was machen muss, nur weil das Fenster auf ist", sagte der 64-Jährige. (dpa)

Infos zum SpoBis

Kader des FC Bayern

Themen folgen