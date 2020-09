14:21 Uhr

Bayern-Neuzugang Nianzou fällt offenbar aus

Der FC Bayern muss nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" vorerst auf Neuzugang Tanguy Nianzou verzichten.

Wie die beiden Blätter berichteten, verletzte sich der 18-Jährige am Oberschenkel und droht damit einige Wochen auszufallen.

Der Fußball-Rekordmeister äußerte sich zunächst nicht zu dem Artikel. Nianzou war im Sommer von Paris Saint-Germain nach München gekommen.

Für die Bayern standen nach einem Kurz-Urlaub im Anschluss an den Triumph in der Champions League am Dienstag Corona-Tests und eine erste Cyber-Trainingseinheit an. Weil das Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal auf Oktober verschoben wurde, steht die erste Partie des Teams von Trainer Hansi Flick am Freitag der nächsten Woche (20.30 Uhr) beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 an.

