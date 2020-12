vor 34 Min.

Bayern-Star Lewandowski erzielt sein 250. Bundesliga-Tor

Robert Lewandowski hat sich mit seinem 250.

Bundesliga-Tor auf die Weltfußballerkür eingestimmt.

Mit dem Treffer zum 1:1 gegen den VfL Wolfsburg knackte Lewandowski in seinem 332. Liga-Spiel als dritter Spieler diese Marke. Außer ihm glückte das nur Gerd Müller (365 Tore) und Klaus Fischer (268).

Der 32-Jährige Lewandowski hofft, am Donnerstagabend erstmals als Weltfußballer geehrt zu werden. Neben dem Torjäger können noch Lionel Messi ( FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo ( Juventus Turin) diese Auszeichnung gewinnen. Lewandowski wurde in diesem Jahr schon Fußballer des Jahres in Deutschland und in Europa.

