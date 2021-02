vor 19 Min.

Bentaleb vor Comeback beim FC Schalke 04 - Huntelaar fehlt

Nabil Bentaleb steht beim FC Schalke 04 vor einem schnellen Comeback.

Nur wenige Tage nach der überraschenden Aufhebung seiner Suspendierung soll der Fußball-Profi dem Bundesliga-Letzten trotz fehlender Spielpraxis Hilfe im Abstiegskampf leisten.

"Wir haben keine Zeit mehr. Von daher wird er im Kader sein. Es kann sehr gut sein, dass er gleich zu Beginn spielt", sagte Trainer Christian Gross vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin mit Bezug auf die prekäre Lage des Revierclubs.

Gross rechtfertigte seinen Sinneswandel in der Personalie Bentaleb, dessen Begnadigung er noch eine Woche zuvor kategorisch ausgeschlossen hatte: "Ich bin völlig unbelastet in der Causa Bentaleb. Es gibt keine Vorgeschichten zwischen uns, ich musste ihn noch nie suspendieren." Der 26 Jahre alte algerische Nationalspieler soll für mehr Stabilität und Kreativität im Mittelfeld sorgen. "Die Integration in der ersten Woche ist positiv verlaufen. Er freut sich, wieder dabei zu sein und hat hart an sich gearbeitet", sagte Gross.

Zum Leidwesen des Trainers fällt Klaas-Jan Huntelaar erneut aus. Der Mitte Januar von Ajax Amsterdam als Hoffnungsträger verpflichtete 37 Jahre alte Torjäger steht aufgrund einer hartnäckigen Wadenblessur weiter nicht zu Verfügung. "Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder in das Training einsteigen kann", sagte Gross. Zudem fehlt der schwächelnden Schalker Offensive in Mark Uth eine weitere Stütze. Der Ex-Nationalspieler hatte sich am vergangenen Spieltag beim 0:3 gegen Leipzig eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen.

