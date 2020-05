vor 33 Min.

"Bis auf Weiteres": Leipzig-Stürmer Poulsen fällt aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Vize-Kapitän Yussuf Poulsen verzichten.

Der dänische Nationalspieler zog sich am Sonntag beim 5:0 beim FSV Mainz 05 eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu.

Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag, teilte der Club mit. Poulsen, der in Mainz das 2:0 erzielt hatte, fällt "bis auf Weiteres" aus. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wird anstelle des 25-Jährige Patrik Schick gegen Hertha BSC stürmen. (dpa)

