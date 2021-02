vor 48 Min.

Bittencourt gegen Impf-Vorzugsbehandlung von Fußballern

Werder Bremens Offensivspieler Leonardo Bittencourt wünscht sich keine bevorzugte Behandlung von Profifußballern bei Impfungen gegen das Coronavirus.

"Erstmal sollten die Menschen geimpft werden, für die es lebensnotwendig ist", sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde. "Die Gesundheit geht immer vor." Er und seine Kollegen seien schon privilegiert genug, dadurch dass sie ihren Beruf auch in der Pandemie ausüben dürften. "Jetzt zu sagen, wir gehen da voraus, würde auch nicht so gut aufstoßen", sagte Bittencourt.