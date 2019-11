vor 36 Min.

Boateng drückt Hertha die Daumen: "Berlin ist blau-weiß"

Auch Jérôme Boateng fiebert dem ersten Duell von Hertha BSC mit dem 1.

FC Union in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse entgegen - und drückt seinem Ex-Verein die Daumen.

"Endlich wieder ein Berliner Derby in der Bundesliga", schrieb der 31 Jahre alte gebürtige Berliner vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Instagram. "Nicht vergessen, Berlin ist blau-weiß #HauptstadtDerby." Dazu war in dem sozialen Netzwerk ein Foto Boatengs aus jungen Profijahren im blauen Hertha-Trikot zu sehen.

Der Ex-Weltmeister vom FC Bayern München spielte bereits in der Jugend beim Club aus Charlottenburg. Für Hertha gab er 2007 sein Bundesligadebüt und wechselte im folgenden Sommer zum Hamburger SV. Das Berliner Derby wird am Samstagabend im Union-Stadion An der Alten Försterei angepfiffen, Boateng tritt drei Stunden früher mit den Bayern bei Eintracht Frankfurt an. (dpa)

