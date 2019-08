vor 3 Min.

Borussia Dortmund zunächst ohne Regisseur Witsel

Dortmund (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Mittelfeld-Regisseur Axel Witsel verzichten.

Wie der Verein mitteilte, hat sich der Belgier einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Wie lange Witsel damit ausfällt, ist offen. Im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin wird er dem BVB aber sicher fehlen.

Die Dortmunder haben die vier ersten Pflichtspiele in dieser Saison allesamt gewonnen. Dabei stand Witsel immer von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Auch für die EM-Qualifikationsspiele der belgischen Nationalmannschaft in San Marino und Schottland ist Witsel nicht nominiert. Im Gegensatz zu seinem Dortmunder Teamkollegen Thorgan Hazard, der in Berlin wegen einer Rippenverletzung ebenfalls fehlen wird. (dpa)

Tweet des BVB

Aufgebots-Tweet der belgischen Nationalmannschaft

Themen Folgen