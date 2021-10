Eberl deutet Angebot für Ginter an: "Kommt wieder Geld rein"

Laut Sportchef Max Eberl würde auch ein ablösefreier Abgang der Leistungsträger Matthias Ginter und Denis Zakaria am Ende der Saison Borussia Mönchengladbach nicht vor größere Probleme stellen.

"Das wäre nicht gut, aber selbst dann würde es für uns weitergehen", sagte Eberl im Sport1-"Doppelpass".

Bislang hatten die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten stets betont, Verträge von Leistungsträgern nicht einfach auslaufen lassen zu können, ohne Ablösesummen zu generieren. Ein Wechsel Zakarias hatte sich im Sommer aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hatte sich die Borussia zudem außerstande gesehen, Ginter ein "adäquates Angebot" zur Vertragsverlängerung zu unterbreiten. Die Kontrakte beider Spieler laufen nun im kommenden Sommer aus.

Eberl deutete am Sonntag an, Ginter demnächst ein Angebot vorlegen zu können. Grund dafür sei die schnellere Rückkehr der Zuschauer in den Stadien. "Schneller als gedacht, sind wir jetzt wieder bei 46.000. Jetzt kommt wieder mehr Geld rein", sagte Eberl. "Es ist jetzt eine andere Kalkulation." Auch bei Zakaria, der sich aktuell wieder seiner Topform nähert, fühle er sich "nicht chancenlos", sagte Eberl: "Es ist in Arbeit."

