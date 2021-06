Bundesliga

Fünf Neue bei Bielefelder Auftakt – Kramer zufrieden

Bielefeld (dpa) – Arminia Bielefeld ist am Mittwoch mit fünf neuen Spielern in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga eingestiegen.

Chefcoach Frank Kramer konnte zur ersten Einheit auch den kurz vor dem Trainingsauftakt vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense verpflichteten Innenverteidiger Guilherme Ramos begrüßen. Zudem nahmen die weiteren Zugänge Florian Krüger ( Erzgebirge Aue), Bryan Lasme (FC Sochaux), Janni Serra (Holstein Kiel) und Sebastian Vasiliadis ( SC Paderborn) das Training auf. "Für den Start der Vorbereitung sind wir gut aufgestellt", sagte Kramer. Nach dem geglückten Klassenverbleib will sich der Tabellen-15. der Vorsaison weiter etablieren. "Die Zielsetzung sieht für Arminia Bielefeld in der Bundesliga immer gleich aus. Wir wollen uns in einigen Bereichen verbessern und nach 34 Spieltagen wieder drei Teams hinter uns lassen", sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des Vereins, nach dem Auftakt. © dpa-infocom, dpa:210630-99-204656/2 (dpa) Vereinsmitteilung zur Ramos-Verpflichtung Sommerfahrplan Arminia Bielefeld

