Union: Kruse trainiert individuell, Trimmel angeschlagen

Der 1.

FC Union hat die Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld ohne Max Kruse gestartet.

Der Offensiv-Routinier konnte nicht mit dem Team trainieren, bestritt nur ein individuelles Programm. Union verwies auf die spezielle Trainingssteuerung beim 33-Jährigen.

Kruse hatte sich bei der 2:4-Niederlage des Berliner Fußball-Erstligisten in Dortmund eine leichte Blessur am linken Knöchel zugezogen. Kapitän Christopher Trimmel musste kurz vor Trainings-Ende am rechten Fuß bandagiert werden.

