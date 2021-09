Van Bommel warnt vor Hoffenheim: "Könnten mehr Punkte haben"

Vor dem Gastspiel in Hoffenheim hat Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel seine Mannschaft eindringlich davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen.

"Die Hoffenheimer könnten genauso gut auch mehr Punkte haben", sagte der Niederländer über das Team aus dem Kraichgau, das nach fünf Spielen in der Fußball-Bundesliga lediglich fünf Zähler auf dem Konto hat. "Das Niveau in der Bundesliga ist einfach so hoch, dass jeder jeden schlagen kann."

Dennoch gehen die Niedersachsen als bislang noch ungeschlagener Tabellenzweiter als Favorit in die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Mit dem Auftreten seiner Mannschaft in der vergangenen Englischen Woche mit Spielen in Fürth (2:0), Lille (0:0) und gegen Frankfurt (1:1) zeigte sich van Bommel zufrieden. "Wir wissen, was zu tun ist auf dem Platz und finden Lösungen. Das ist schön zu sehen für einen Trainer", sagte der VfL-Coach.

Personell kann er bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Mit Blick auf die nächste anstehende Englische Woche könnte es Veränderungen geben. Wie viel er wechselt, ließ van Bommel offen. "Wir rotieren nicht nur des Rotierens willen. Es muss auch Sinn ergeben", sagte der 44-Jährige.

