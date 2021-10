VfB-Profi Mangala erneut negativ getestet

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im kommenden Heimspiel gegen den 1.

FC Union Berlin vielleicht wieder auf den vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getesteten Orel Mangala setzen.

Nach einem ersten negativen Test am vergangenen Wochenende sei auch ein zweiter PCR-Test am Montag negativ ausgefallen, bestätigte ein VfB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte der Mittelfeldspieler weiter negativ bleiben und keine Krankheitssymptome zeigen, könnte er am Mittwoch seine Quarantäne in Absprache mit dem Gesundheitsamt verlassen. Dann wäre die relevante Fünf-Tages-Frist abgelaufen. Dadurch könnte er gegen Union am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wieder zum Kader von Trainer Pellegrino Matarazzo gehören.

Mangala hatte im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (1:1) gefehlt, nachdem er isoliert worden war. Der Belgier war einer von insgesamt sechs Profis, die innerhalb kurzer Zeit positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die weiteren Spieler waren Abwehrchef Waldemar Anton, Torwart Florian Müller sowie die Flügelspieler Roberto Massimo und Erik Thommy. Beim zweiten Schlussmann Fabian Bredlow war nach seiner Quarantäne ein Test am Freitag negativ ausgefallen, er stand daher in Mönchengladbach im Tor.

