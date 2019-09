09:46 Uhr

Coach Wagner: "Dabei wird einem schwindelig"

Der neue Trainer David Wagner (47) sieht den FC Schalke 04 beim Neuaufbau auf einem beschwerlichen Weg.

"Du bist permanent am Rotieren, dabei wird einem schwindelig", sagte Wagner im Interview der "Sport Bild": "Durch die vielen Wechsel in führenden Positionen war hier nicht unbedingt die Atmosphäre von Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen vorhanden. Weil jeder schauen musste: Wie möchte es der Neue haben? Und das permanent in allen Abteilungen. Daraus wächst bei den Spielern und Mitarbeitern sicher nicht die Stärke, die man benötigt, um das beste Leistungsvermögen abrufen zu können."

Dennoch sei er sicher, mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sagte der Coach. Zuvor hatte sich Wagner, der 1997 zum Kader der "Eurofighter" gehörte, bei seinem Freund Jürgen Klopp nach dessen Gefühl informiert. "Am Ende hat er nur bestätigt, was mein Gefühl war. Schalke passt zu mir!" Sein langfristiges Ziel sei es, Schalke nach Rang 14 im Vorjahr "wieder ins internationale Geschäft zurückzuführen. Aber dafür bedarf es Zeit." (dpa)

