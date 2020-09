vor 49 Min.

DFL-Chef Seifert zur Fan-Rückkehr: Vertrauen rechtfertigen

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht nach dem Beschluss der Bundesländer zur Teilrückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien und Hallen die Vereine und ihre Fans in der Pflicht.

"Die Politik bringt den Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga und ihren Fans, aber auch vielen anderen Sportarten, damit Vertrauen entgegen, das es nun durch alle Beteiligten zu rechtfertigen gilt", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga in einer Stellungnahme.

Die Bundesländer hatten sich am Vortag trotz der Coronavirus-Krise auf eine flächendeckende Fan-Rückkehr in die Fußballstadien und Sporthallen geeinigt. In einer sechswöchigen Testphase ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität erlaubt. Ende Oktober soll die Lage neu bewertet werden.

Die DFL begrüße ausdrücklich, "dass es hinsichtlich der Rückkehr von Stadionbesuchern nun ein bundeseinheitliches Vorgehen gibt", meinte der 51-jährige Seifert. "Erfreulich ist zudem, dass die angekündigte Testphase zeitnah umgesetzt werden kann." Die Bundesliga, die 2. Bundesliga und auch die 3. Liga beginnen am kommenden Wochenende mit ihren Saisons.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-584996/2 (dpa)

