Die besten Sprüche der 55. Saison

Nach Überraschungssieg

"Perfektes Ende": Korkut führt Stuttgart Richtung Europa

Stuttgart in der Europa League? Was noch vor Wochen klang wie ein Witz, wird nach dem Coup des VfB in München immer wahrscheinlicher. Trainer Korkut will von den Gedankenspielen aber noch nichts wissen - sondern lieber die herausragende Rückrunde würdigen.