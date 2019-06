vor 23 Min.

Djibril Sow wechselt von Bern zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Djibril Sow vom Schweizer Meister Young Boys Bern verpflichtet.

Bei Martin Hinteregger schreckt Eintracht-Manager Fredi Bobic anscheinend noch vor der Ablöseforderung des FC Augsburg zurück. Dem Vernehmen nach ruft der FCA mindestens 15 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf, der das letzte halbe Jahr an Eintracht Frankfurt ausgeliehen war. Bei einem anderen Spieler ist Bobic durchaus bereit so eine Summe zu investieren. Nach Informationen unserer Zeitung hat Eintracht Frankfurt den zentralen Mittelfeldspieler Djibril Sow vom Schweizer Meister Young Boys Bern für ein Gesamtpaket von 14 Millionen Euro (zehn Millionen Ablöse + eventueller Boni) verpflichtet. Die Unterschrift unter den Fünf-Jahres-Vertrag Transfer soll heute noch offiziell bekannt gegeben werden.

Der 22-jährige schweizerisch-senegalesischen Doppelbürger war dem Vernehmen nach auch beim FCA auf der langen Interessentenliste, doch von Haus aus nicht finanzierbar. Der 1,84 Meter große Sow hat eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Eigentlich war er schon einmal in der Bundesliga gescheitert. 2015 war vom FC Zürich als 18-Jähriger zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. In der Nachbetrachtung vielleicht zu früh. Sein Debüt für Gladbach in der Bundesliga gab der damals 20-Jährige dann am 31. Spieltag der Saison 2016/17, als er beim 2:1-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Es blieb bei einer Minute.

Sow wechselte zurück in die Schweiz zu Young Boys Bern und entwickelte sich unter dem jetzigen Eintracht Trainer Adi Hütter zum Stammspieler. In der Saison 17/18 war Sow die tragende Säule in der Mannschaft, die Schweizer Meister wurde. Jetzt wollen die beiden mit der Eintracht weiter in der Bundesliga für Furore sorgen.

Ob da auch Martin Hinteregger dem Eintracht-Trainer zur Verfügung stehen wird, ist längst noch nicht sicher. Die Verhandlungen mit dem FCA stocken. Und das jetzt die Eintracht in einen 22-jährigen Mittelfeldspieler 14 Millionen Euro investiert, wird FCA-Manager Stefan Reuter, der als harter Verhandlungspartner gilt, in seiner Haltung sicherlich bestärken. (ötz/AZ)

Kurzporträt und Statistiken von Djibril Sow

Themen Folgen