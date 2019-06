17:24 Uhr

Düsseldorf verlängert mit Iyoha und plant Leihgeschäft

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Emmanuel Iyoha vorzeitig bis 2022 verlängert, plant den Offensivspieler aber ein drittes Mal auszuleihen.

Der 21-Jährige, der seit 2011 für die Fortuna spielt, war in den vergangenen beiden Jahren an den Drittligisten VfL Osnabrück und an den Zweitligisten Erzgebirge Aue verliehen worden. In Aue machte der gebürtige Düsseldorfer mit drei Toren und sieben Vorlagen vor allem in der Rückrunde auf sich aufmerksam. (dpa)

Mitteilung des Vereins

Themen Folgen