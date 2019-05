11:24 Uhr

Effenberg: Neuer Schalke-Trainer braucht "ganz dickes Fell"

Der ehemalige Fußballprofi Stefan Effenberg hat dem neuen Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ein "ganz dickes Fell" gewünscht.

"Egal, wer da hingekommen ist, als Newcomer oder gestandener Champions-League-Sieger - er ist am Ende gescheitert", schrieb der 50-Jährige in seiner Kolumne des Internetportals "t-online.de". "In der nächsten Saison wird es brutal schwierig für Schalke, wieder nach oben zu kommen", erklärte er weiter.

Schalke wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison Vizemeister. Derzeit steht der Verein auf Tabellenplatz 15. Mitte März hatte sich der Verein nach der sportlichen Talfahrt von Trainer Domenico Tedesco getrennt und den früheren Schalke-Trainer Huub Stevens als Interimslösung eingesetzt. Gegenwärtig sucht Schalke nach einem neuen Trainer. Laut Medienberichten wird David Wagner als Kandidat für den Job gehandelt.

Auch Ex-Nationalspieler Effenberg war schon auf Tuchfühlung mit dem Revierclub gegangen. Im Jahr 2013 hatte es nach Angaben des Vereins Gespräche und eine Handschlag-Zusage über eine Zusammenarbeit mit Effenberg als Cheftrainer gegeben. Am Ende blieb der damalige Coach Jens Keller jedoch weiter im Amt. (dpa)

