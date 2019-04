Eingewechselter Bayern-Profi James mit Wadenverletzung

Heimsieg gegen Gladbach

Interimstrainer Willig gibt Stuttgart neue Hoffnung

Am vergangenen Sonntag leitete Nico Willig seine erste Einheit als Interimstrainer des VfB Stuttgart. Am Samstag holte er mit den kriselnden Schwaben drei Punkte gegen Gladbach. Was Willig in kurzer Zeit geschafft hat, hätte kaum jemand für möglich gehalten.