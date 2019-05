vor 20 Min.

Einsatz von BVB-Profi Sancho gegen Düsseldorf fraglich

Fußballprofi Jadon Sancho droht im letzten Saison-Heimspiel des Tabellenzweiten Borussia Dortmund auszufallen.

"Er hat die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert", sagte BVB-Chefcoach Lucien Favre.

Ob der 19 Jahre alte englische Mittelfeldspieler Sancho am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf eingesetzt werden kann, will Favre am Tag vor der Bundesligabegegnung entscheiden.

Angeschlagen ist laut dem 61 Jahre alten Schweizer auch BVB-Innenverteidiger Abdou Diallo (23). Zu den Verletzungen der beiden Profis sagte Favre nichts. Kapitän Marco Reus und Marius Wolf stehen wegen ihrer Sperren nicht zur Verfügung.

Ob der BVB-Trainer sich vom zeitgleichen Spiel von Tabellenführer Bayern München (74 Punkte) in Leipzig informieren lässt, ist laut Favre noch nicht ganz sicher: "Wahrscheinlich", lautete seine Antwort. Der BVB hat vor dem 33. Spieltag vier Zähler Rückstand auf den Rekordmeister und damit nur noch vage Titelhoffnungen. (dpa)

