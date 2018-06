vor 45 Min.

Eintracht will Stadion auf 60.000 Zuschauer erweitern Bundesliga

Die Kapazität der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main soll erweitert werden.

Künftig sollen mehr Zuschauer zu den Spielen von Eintracht Frankfurt kommen können. Der Verein wünscht sich, dass 60.000 Menschen Platz haben.

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt will die Zuschauerkapazität der Commerzbank-Arena erhöhen. "Das ist unser Plan, wenn die aktuellen Mietverträge 2020 auslaufen", erklärte Axel Hellmann, Vorstand des Fußball-Bundesligisten im Interview der Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Wir wollen die Kapazität von 51.500 auf rund 60.000 Besucher erweitern und darüber in diesem Sommer und Herbst mit der Stadt Einigkeit erzielen."

Eintracht Frankfurt will von Erlösen profitieren

Das Stadion gehöre der Stadt, und dies werde wohl so bleiben. "Unsere Position ist bekannt: Wir haben aktuell hohe Nutzungskosten und keinen Zugang zu den Erlösquellen im Stadion", sagte Hellmann. "Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein in der Bundesliga, wird sich das ändern müssen."

Deshalb habe man der Stadt hierzu einen Vorschlag gemacht, der gerade diskutiert werde. Der Verein sei laut Hellmann bereit, viel Geld in die Ausstattung der Arena zu stecken. "Von unserer Seite wird ein Modell angestrebt, dass die Stadt in einer Größenordnung von 30 Millionen Euro in Beton investiert und wir in der gleichen Dimension in die Digitaltechnik", sagte er. Voraussetzung sei aber, dass die Eintracht dann das Stadion 365 Tage im Jahr für die Spiele und weitere Veranstaltungen nutzen und verwerten könne. (dpa)

