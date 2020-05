vor 36 Min.

Emre Can: "Ziel beim BVB ist es, vor Bayern zu landen"

«Wenn wir so nah an Bayern dran sind wie jetzt, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken», sagt Can.

Winter-Neuzugang Emre Can hat seine Titelansprüche mit Borussia Dortmund gut eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München untermauert.

"Ich bin zum BVB gewechselt, weil ich Titel gewinnen will. Ich bin nicht gekommen, um den zweiten Platz hinter Bayern zu festigen. Unser Ziel beim BVB ist es, vor Bayern zu landen. Auch deshalb brauchen wir nächste Woche einen Sieg", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler der "Sport Bild".

Der Fußball-Nationalspieler betonte, er werde diese Ansprüche in Zukunft wiederholen. "Wenn wir so nah an Bayern dran sind wie jetzt, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken. Am Ende kommt es aber darauf an, was du auf dem Platz ablieferst", sagte Can. (dpa)

