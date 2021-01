vor 48 Min.

"Enorm wichtig": Für 1899-Coach Hoeneß zählen nur die Punkte

Hertha BSC mit dem FC Bayern zu vergleichen, fiel auch Sebastian Hoeneß schwer.

Auf ein Ranking seiner bisher wichtigsten Siege als Bundesliga-Trainer wollte sich der Coach der TSG 1899 Hoffenheim nach dem Erfolg in der Hauptstadt auch nicht einlassen. Das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC sei gleichviel wert wie der 4:1-Coup gegen seinen anderen Ex-Club FC Bayern zu Saisonbeginn.

"Beide Siege geben drei Punkte", sagte Hoeneß. "In der jetzigen Situation sind diese Punkte enorm wichtig", beschrieb der 38-Jährige den Befreiungsschlag mit den Hoffenheimern in Berlin. Hoeneß war sich aber bewusst, dass es ohne Erfolgserlebnis schwer für ihn geworden wäre im Kraichgau. "Ich denke, dass wir heute, das kam nicht so oft vor in der Saison, einen für uns günstigen Spielverlauf hatten."

Nach vielen Rückschlägen durch Verletzungen und Corona-Fälle und -Quarantäne für mehrere Akteure kann Hoeneß mit Selbstvertrauen in das nächste wegweisenden Duell gegen den 1. FC Köln gehen. Auf Platz elf winkt der Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Siegvergleiche wären am Sonntag dann möglicherweise auch willkommen. Gegen Köln schaffte er gleich bei seiner Premiere im September den ersten von bislang vier Bundesliga-Erfolgen.

