Erster Neuzugang für Gladbach: Hannes Wolf kommt aus Leipzig

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Wunschspieler Hannes Wolf vom Ligakonkurrenten RB Leipzig verpflichtet.

Dies bestätigten beide Clubs, nachdem zuerst die "Salzburger Nachrichten" über den Wechsel berichtet hatten. Wolf, der in Leipzig noch bis 2024 unter Vertrag steht, wird für ein Jahr ausgeliehen mit anschließender Kaufoption.

"Hannes ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der schon in Salzburg mit unserem Trainer Marco Rose zusammengearbeitet hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive verbessern wird", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl. "In der vergangenen Saison konnte er leider aufgrund einer langwierigen Verletzung bei RB Leipzig nicht viele Spiele machen. Wir freuen uns, dass er sich nun für Borussia entschieden hat", sagte Eberl.

Der 21 Jahre alte Wolf, der 2019 für zwölf Millionen Euro nach Leipzig wechselte, hatte dort Verletzungspech und kam bislang gerade mal zu fünf Bundesligaeinsätzen. Borussias Trainer Rose kennt Wolf aus seiner Juniorenzeit in Salzburg, wo sie gemeinsam die Youth League und weitere Titel gewannen.

