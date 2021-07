Kahn und Nagelsmann offiziell in neuen Ämtern

Julian Nagelsmann und Oliver Kahn sind jetzt offiziell im neuen Amt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic freut sehr auf beide. Ein Talent wird nach Bremen verliehen, ein anderes bekommt den ersten Profivertrag.

München (dpa) - Julian Nagelsmann schaute schon vor dem ersten Training beim FC Bayern vorbei, mit dem er in der kommenden Woche richtig loslegen will.

"Wir bekommen in Julian einen jungen, sehr innovativen Trainer. Julian ist außerdem ein Trainer, den viele europäische Top-Vereine gerne verpflichtet hätten, und daher sind wir sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, hier bei uns seine und unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben", verkündete Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der nun Oliver Kahn im Amt des Vorstandsvorsitzenden als neuen Chef hat.

Zum 1. Juli, dem ersten offiziellen Arbeitstag von Nagelsmann, übernahm Kahn (52) den Job als Vorstandschef von Karl-Heinz Rummenigge (65). "Oliver und ich kennen uns lange, wir haben neun Jahre zusammen beim FC Bayern Fußball gespielt und Seite an Seite alle Höhen und Tiefen erlebt. Wir wissen, wie der andere tickt, Dinge verarbeitet, was ihm wichtig ist", berichtete Salihamidzic (44) auf der Internetseite des Vereins. Kahn ist seit Anfang 2020 im Vorstand des Serienchampions.

Sportvorstand Salihamidzic, der selbst in dieser Funktion ein Jahr tätig ist, verkündete noch zwei Personalien. Lars Lukas Mai (21) wird an Werder Bremen verliehen, der gleichaltrige Josip Stanisic bekommt bei den Münchnern einen Profivertrag bis 2023. "Wir trauen ihm zu, diesen ganz wichtigen Schritt ins Profiteam so gut zu setzen, wie ihm das bisher auf dem Campus gelungen ist", sagte Salihamidzic über den Defensivspieler, der bislang einmal bei den Profis zum Einsatz kam.

Mai, dessen Kontrakt in München bis zum 30. Juni 2022 datiert ist, soll nach seiner Zeit in Darmstadt nun an der Weser Spielpraxis sammeln. "Lukas hat bei Darmstadt seine Qualitäten gezeigt und überzeugt. Bei Werder Bremen geht er den nächsten logischen Schritt seiner Entwicklung", sagte Salihamidzic.

Zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler Kahn will Salihamidzic die Ära nach Rummenigge und Uli Hoeneß erfolgreich gestalten und den Club an der internationalen Spitze halten. "Das ist das FC-Bayern-Gen", erklärte Salihamidzic. "Oliver und ich haben diesen Anspruch sowieso, wir wollen immer gewinnen, das steckt in uns drin. Dazu müssen wir uns nicht verstellen."

Neben Nagelsmann und dessen Trainerteam sind nur die Verteidiger Dayot Upamecano und Omar Richards als Neuzugänge fix. Salihamidzic sieht das Team "bereits top aufgestellt". Dennoch werde der Transfermarkt natürlich bis zum Schluss genau beobachtet. "Allerdings haben wir wegen Corona in diesem Sommer klare wirtschaftliche Limits und können uns auch nur innerhalb dieser Limits bewegen", sagte er. Präsident Herbert Hainer hatte angekündigt, dass es nach dem Zugang von Upamecano keine weiteren großen Transfers mehr geben werde.

