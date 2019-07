vor 23 Min.

FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Talent Dajaku

Der FC Bayern hat Fußball-Talent Leon Dajaku vom Zweitligisten VfB Stuttgart verpflichtet.

Die Münchner bestätigten den Transfer des 18-Jährigen, der zunächst die Amateure des Rekordmeisters nach dem Aufstieg in die 3. Liga verstärken soll.

Der U18-Nationalspieler erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023. "Wir sind davon überzeugt, dass er beim FC Bayern noch große Entwicklungsschritte machen wird", sagte Münchens Nachwuchschef Jochen Sauer. Der "Kicker" hatte berichtet, dass der Teenager bei den Profis von Coach Niko Kovac mittrainieren soll.

Dajaku war in der vergangenen Abstiegssaison der Schwaben bereits zweimal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. In der Vorbereitung auf die 2. Liga war er im ersten VfB-Trainingslager in Kitzbühel dabei gewesen, anschließend aber wegen einer Verletzung ausgefallen. (dpa)

