vor 34 Min.

FC Bayern mit Lewandowski und Goretzka - Coman auf der Bank

Der FC Bayern München startet mit Rückkehrer Robert Lewandowski und Nationalspieler Leon Goretzka in der Anfangsformation in den Bundesliga-Neubeginn im Auswärtsspiel beim 1.

FC Union Berlin.

Auf der Ersatzbank Platz nehmen muss bei der Partie (18.00 Uhr/Sky) in der Alten Försterei hingegen zunächst Kingsley Coman. Statt des Franzosen dürfte Alphonso Davies auf der linken Außenbahn eine offensivere Rolle einnehmen. Sein Comeback feiert Top-Stürmer Lewandowski. Der Pole hatte vor der Coronavirus-Pause wegen eines Anbruchs der Schieneinkante pausieren müssen. Die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga führt Lewandowski mit 25 Toren vor Leipzigs Timo Werner (21) an.

Bei Gastgeber Union ersetzt Florian Hübner den nach einer Gelb-Roten Karte im letzten Spiel vor der Saisonunterbrechung gesperrten Verteidiger Marvin Friedrich. Nicht in der Startelf ist Christian Gentner, dafür läuft Grischa Prömel auf, der zu Wochenbeginn seinen Vertrag bei den Eisernen verlängert hatte. Im Sturmzentrum bietet Aushilfs-Chefcoach Markus Hoffmann Anthony Ujah auf.

Cheftrainer Urs Fischer fehlt den Berlinern, weil er wegen eines Trauerfalls in der Familie das Trainingslager verlassen hatte und noch zwei negative Corona-Tests nachweisen muss. "Wir haben einen Gruß von Urs an die Mannschaft weitergegeben", sagte Hoffmann beim TV-Sender Sky. "Er fiebert zu Hause mit, die Mannschaft weiß, dass er in Gedanken zu 100 Prozent dabei ist." (dpa)

