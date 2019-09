vor 37 Min.

FC Bayern ohne Perisic nach Paderborn

Fehlt dem FC Bayern in Paderborn: Vize-Weltmeister Ivan Perisic.

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.

30 Uhr) gegen Aufsteiger SC Paderborn auf Ivan Perisic verzichten.

Der kroatische Flügelspieler musste das Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters wegen eines grippalen Infekts auslassen und wird deshalb auch nicht Ostwestfalen mitreisen.

David Alaba könnte dagegen nur zwei Wochen nach einem Muskelfaserriss sein Comeback geben. Vorrang dürfte aber ein Startelfeinsatz des Außenverteidigers am Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur in London haben.

Mit dem noch verletzten deutschen Nationalspieler Leon Goretzka rechnet Kovac erst wieder Mitte Oktober nach der Länderspielpause. Nachwuchsstürmer Fiete Arp fällt nach einem Kahnbeinbruch am Handgelenk vorerst aus. (dpa)

