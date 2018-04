FC-Boss: Zu viel Vertrauen in einzelne Personen gesetzt

Bundesliga-Dino

Leidgeprüfte HSV-Fans hoffen wieder: "Uhr wird weiterlaufen"

Anhänger des Hamburger SV waren in den letzten Jahren gebeutelt. In dieser Saison schien der Abstieg schon besiegelt zu sein. Plötzlich gibt es wieder Hoffnung. Doch egal ob Abstieg oder Rettung: Ihrem Club bleiben die Fans in jedem Fall treu.