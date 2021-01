vor 51 Min.

Flick über Goretzka und Martínez - "Haben keine Symptome"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat bekräftigt, dass Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Javi Martínez nach positiven Corona-Tests nicht schwerer erkrankt sind.

"Es ist so, dass beide keine Symptome haben, ich habe mit beiden auch gesprochen", sagte Flick nach dem 4:1 (2:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Am Tag vor dem Bundesliga-Spiel hatte der Club die positiven Testergebnisse öffentlich gemacht. Goretzka und Martínez befinden sich nach Vereinsangaben in häuslicher Quarantäne. " Corona ist wie Fußball. Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen", twitterte Goretzka: "Ich habe mich jederzeit an die Corona-Regeln gehalten. Dennoch bin ich positiv getestet worden."

Die beiden Bayern-Profis drohen damit auch für das Ligaspiel am kommenden Freitag bei Hertha BSC und die anschließende Club-Weltmeisterschaft auszufallen. Die Münchner bestreiten bei dem Turnier in Katar als Champions-League-Sieger ihre erste Partie im Halbfinale am 8. Februar. Drei Tage später stehen das Finale und die Partie um Platz drei auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-223590/6 (dpa)

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Torschützenliste

Aktuelle Sperren in der Bundesliga

Bundesliga-Rekordspieler

Bundesliga-Rekordtorjäger

Bundesliga-Tabelle

Fakten zum Spiel

Kader Hoffenheim

Bundesliga-Statisitk Hoffenheim

Themen folgen