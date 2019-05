vor 43 Min.

Flugzeug defekt: VfL Wolfsburg erst am Dienstag nach China

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird seine Saisonabschlussreise nach China erst mit einem Tag Verspätung antreten.

Der für Montagnachmittag geplante Flug der Mannschaft wurde wegen eines technischen Defekts gestrichen. "Der VfL tritt daher erst am morgigen Dienstag die China-Tour an", teilte der Verein via Twitter mit.

Die Wolfsburger bleiben bis Samstag in Fernost und werden dort am Freitag auch ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt bestreiten. (dpa)

Tweet des VfL Wolfsburg

Themen Folgen