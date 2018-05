vor 25 Min.

Fortuna-Torjäger Hennings selbstbewusst in die erste Liga

Rouwen Hennings ist mit Fortuna Düsseldorf in die erste Liga aufgestiegen.

Torjäger Rouwen Hennings vom Aufsteiger Fortuna Düsseldorf fiebert seinem Comeback in der Fußball-Bundesliga entgegen.

Der mit 13 Treffern beste Torschütze der Düsseldorfer kehrt nach sieben Jahren in die erste Liga zurück und freut sich auf die große Herausforderung.

"Ich spüre eine große Vorfreude. Ich habe es mir jetzt verdient, in der Bundesliga zu spielen, und das ist ein tolles Gefühl", sagte der 30-Jährige dem Fachmagazin "kicker". Hennings spielte zuletzt in der Saison 2011/12 für den FC St. Pauli in der Bundesliga.

Der Mittelstürmer stellt sich mit seinem Club auf die schwierige Mission Klassenverbleib ein. "Wir werden uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir fahren sicher nirgendwo als Favorit hin. Fortuna als Abstiegskandidat Nummer 1? Damit können wir umgehen", sagte Hennings. Neben den Spielen gegen große Mannschaften in der Liga freut sich Hennings vor allem über die späteren Anstoßzeiten. "15.30 Uhr ist angenehmer, weil der Ablauf dann morgens etwas entspannter ist." (dpa)

