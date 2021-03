vor 20 Min.

Funkel dementiert: Keine Kontakte zum 1. FC Köln

Friedhelm Funkel hat einen Medienbericht dementiert, ein Trainerkandidat beim vom Abstieg bedrohten Bundesligisten 1.

FC Köln zu sein.

"Das ist alles Schwachsinn. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zum 1. FC Köln", sagte der 67 Jahre alte Fußball-Lehrer bei skysport.de über Spekulationen, wonach er im Falle einer FC-Trennung von Markus Gisdol als Nachfolger bereitstünde.

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg und dem Absturz auf den 16. Tabellenrang muss Gisdol in Köln um seinen Job bangen. Funkel hatte sich nach seiner Trennung von Fortuna Düsseldorf Ende Januar 2020 eigentlich in den Trainer-Ruhestand verabschiedet, könnte sich mittlerweile aber eine Rückkehr an die Seitenlinie vorstellen. "Aufgrund der Pandemie hat sich meine Situation ja verändert, nachdem ich gesagt habe, ich mache keinen Trainer mehr. Ich wäre ja im Normalfall irgendwo mit meiner Frau im Urlaub oder schon ein paar Mal im Urlaub gewesen, aber das geht ja alles nicht", erklärte Funkel.

Gleichwohl sei ein Comeback in Köln keine Option: "Wenn ein Verein anfragt, höre ich mir das an, aber ich habe null Kontakt zum 1. FC Köln."

