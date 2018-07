Gnabry will mit dem FC Bayern "Minimum" einen Titel

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat mit dem Training für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga begonnen.

In Marokko

Schalke-Profi Harit in tödlichen Unfall verwickelt

Der Schalker Fußball-Profi Amine Harit steht unter Schock, sein Verein Schalke 04 ist bestürzt. In seiner Heimat Marokko war der 21-Jährige, der auch bei der WM in Russland zum Einsatz kam, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt.