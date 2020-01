vor 49 Min.

HSV holt Bayer-Stürmer Pohjanpalo auf Leihbasis

Der Hamburger SV hat Joel Pohjanpalo vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ausgeliehen.

Sechs Tage vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg unterschrieb der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Hanseaten. Der Finne hat in Leverkusen noch einen Kontrakt bis 2022. Eine Kaufoption auf Pohjanpalo besitzt der HSV nicht. Der Angreifer will sich mit Einsätzen in Hamburg für den EM-Kader seines Landes empfehlen.

Der HSV suchte für den Aufstiegskampf noch einen Angreifer. Nachdem der Transfer des umworbenen Slowaken Robert Bozenik (20) von MSK Zilina wegen der geforderten Ablöse von geschätzten fünf Millionen Euro in Stocken geraten war, geriet Pohjanpalo in den Fokus. In dieser Saison kam er für Bayer allerdings nur zu einem Bundesliga-Kurzeinsatz im Oktober. Ein anschließender Innenbandanriss stoppte ihn.

Der Angreifer ist der dritte HSV-Winterzugang. Zuvor hatte der Tabellenzweite den offensiven Mittelfeldakteur Louis Schaub (1. FC Köln) und Rechtsverteidiger Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) ausgeliehen. Nur bei Schaub haben die Hanseaten die Möglichkeit der Weiterverpflichtung über die Saison hinaus. (dpa)

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle

Mitteilung HSV

Themen folgen