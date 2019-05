vor 53 Min.

Hannover 96 verhandelt angeblich mit Trainer Markus Anfang

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga treibt Hannover 96 die Trainersuche voran. Laut Medienberichten soll der Klub mit Markus Anfang verhandeln.

Die Tage von Thomas Doll als Trainer von Bundesliga-Absteiger Hannover 96 sind offenbar gezählt. Laut Medienberichten hat der Klub bereits Verhandlungen über einen möglichen Nachfolger geführt. Wie die Bild-Zeitung und Sportbuzzer berichten, trafen sich Hannovers Präsident Martin Kind sowie Interims-Manager Jan Schlaudraff am Dienstagabend mit Markus Anfang im Hotel "Kokenhof", das dem 75 Jahre alten Unternehmer Kind gehört. Anfang war Ende April beim 1. FC Köln beurlaubten worden.

Markus Anfang im April in Köln entlassen

Der 44 Jahre alte Anfang hatte die Kölner in der abgelaufenen Saison an die Zweitliga-Tabellenspitze geführt, musste aber wegen eines sportlichen Tiefs trotzdem seinen Posten räumen. Im Jahr davor war der Trainer mit dem Außenseiter Holstein Kiel erst in der Relegation am Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gescheitert.

Hannover 96 steht nach Abstieg vor dem Umbruch

Der bisherige 96-Coach Thomas Doll, der den Abstieg der Niedersachsen nicht verhindern konnte, besitzt noch einen Vertrag für die 2. Liga. Auf Nachfragen nach seiner Zukunft nach dem letzten Saisonspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:2) reagierte der 53-Jährige genervt.

Hannover steht nach dem Abstieg ein Umbruch bevor. Bis zu 18 Spieler könnten den derzeitigen Kader verlassen. Auch ein neuer Manager wird gesucht. (dpa)

Themen Folgen