14.05.2019

Hannovers Schwegler wechselt nach Australien

Pirmin Schwegler wird künftig in Australien spielen.

Der Schweizer Pirmin Schwegler wird Hannover 96 nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen und zu den Western Sydney Wanderers mit ihrem deutschen Trainer Markus Babbel nach Australien wechseln.

"Für mich hat sich eine Möglichkeit ergeben, einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich habe die Chance bekommen, für einige Zeit in Australien zu leben", sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in Bundesliga auch für 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen spielte. Schweglers Vertrag in Hannover gilt nur für die Erste Liga, er kann den Verein deshalb nach dieser Saison ablösefrei verlassen. (dpa)

Mitteilung von Hannover 96

