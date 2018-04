vor 17 Min.

Heldt: Mario Gomez Hauptgrund für VfB-Aufschwung Bundesliga

Manager Horst Heldt von Hannover 96 sieht Nationalstürmer Mario Gomez als den wesentlichen Faktor für den Aufschwung des VfB Stuttgart in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

"Für die jüngste Entwicklung des VfB Stuttgart ist Mario sicher die entscheidende Personalie gewesen - er ist für den Club Gold wert", sagte Heldt vor dem Duell der beiden Aufsteiger der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

"Er hat was zu sagen, die Menschen hören ihm zu, die Mitspieler folgen ihm. Egal, wo er gespielt hat, er hat immer getroffen", sagte Heldt vor der Partie am Samstag in Stuttgart. Dabei kann der VfB den Klassenerhalt mit einem Sieg unter Umständen auch rechnerisch perfekt machen. Vor der Verpflichtung von Gomez, der in der Winterpause vom VfL Wolfsburg nach Stuttgart zurückkehrte, stand das Team nur zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Horst Heldt war 2007 Sportdirektor des VfB, als die Stuttgarter mit dem jungen Gomez im Angriff deutscher Meister wurden. "Ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich mit ihm zusammen arbeiten durfte", sagte der 48-Jährige. (dpa)

