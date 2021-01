14:47 Uhr

Herrlich stärkt Gikiewicz - Disput mit Niederlechner

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat sich explizit hinter Torhüter Rafal Gikiewicz nach dessen Kritik an den eigenen Kollegen gestellt.

Der Torhüter hatte seinen Vorderleuten nach dem 0:2 bei Werder Bremen

eine zu lockere Herangehensweise an die Situation in der Fußball-Bundesliga vorgeworfen und damit "inhaltlich den Punkt getroffen", sagte Trainer Heiko Herrlich am Dienstag. "Da hat er die volle Unterstützung." Der Coach verglich den Appell seinen Keepers mit Oliver Kahns berühmten "Wir brauchen Eier"-Spruch. "Letztendlich war das, was er gesagt hat, inhaltlich genau das gleiche."

Dass Gikiewicz seine Kritik in einem TV-Interview öffentlich machte, sei aber nicht in Ordnung gewesen, bekräftigte Herrlich. Die Einstellung des Polen aber lobte er abermals. "Ich finde wichtig, dass wir Spieler haben, die sich so verhalten", sagte der Coach vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Zugleich stritt der Trainer nicht ab, dass es in einer Aussprache nach dem Bremen-Spiel zu einem Disput mit Florian Niederlechner gekommen ist, wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete. Laut dem Bericht soll sich Herrlich über Einschätzungen seines Stürmers geärgert haben. "Der Flo ist mit sich unzufrieden, hadert mit seiner Situation", sagte Herrlich über den Angreifer, der in der Saison noch ohne Tor ist. Details zu der Aussprache verriet er nicht.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-86174/2 (dpa)

Pk bei Youtube

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg

Themen folgen