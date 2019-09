17:10 Uhr

Hertha BSC leiht Marius Wolf von Borussia Dortmund aus

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am letzten Tag der Transferperiode Marius Wolf von Borussia Dortmund ausgeliehen.

Das Leihgeschäft gilt für ein Jahr, danach haben die Berliner für den 24 Jahre alten Flügelspieler eine Kaufoption, teilten beide Vereine mit.

Wolf war im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, kam in seiner ersten Saison bei den Dortmundern aber nur zu zehn Startelfeinsätzen in der Liga. In der laufenden Bundesliga-Saison konnte er bislang keine weitere Spielminute sammeln und wurde bisher nur im Supercup gegen Bayern München (2:0) in der 80. Minute eingewechselt. Beim BVB kam Wolf im Mittelfeld und als Außenverteidiger zum Einsatz. Ausgebildet wurde Wolf beim 1. FC Nürnberg und 1860 München. (dpa)

Mitteilung von Hertha BSC

