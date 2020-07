vor 4 Min.

Hertha-Leihgabe Selke bleibt bei Werder

Fußballprofi Davie Selke kehrt nach dem feststehenden Klassenerhalt des SV Werder Bremen nicht zu Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC zurück.

Der 25 Jahre alte Angreifer wurde im vergangenen Winter für eineinhalb Jahre an die Norddeutschen ausgeliehen, wäre bei einem Abstieg aber in diesem Sommer schon vorzeitig wieder nach Berlin gekommen.

Damit kann Hertha weiter auf eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht hoffen. Sollte Bremen auch 2021 nicht aus dem Oberhaus absteigen, müsste Werder an den Hauptstadtclub zahlen. Die fällige Summe soll sich laut Medienberichten auf mindestens zehn Millionen Euro belaufen, bestätigt wurde die Zahl aber bisher nicht.

Dass Selke in Bremen bleibt, dürfte nun auch Einfluss auf die Kaderplanung der Berliner haben. Bei Hertha steht weiterhin eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung mit Kapitän Vedad Ibisevic aus. Der 35 Jahre alte Mittelstürmer ist seit Sommer 2015 bei Hertha und hat in seiner Karriere in 339 Bundesligaspielen 126 Tore erzielt. Der Kontrakt des Bosniers in Berlin ist ausgelaufen. Ohne Selke im Hertha-Kader gibt es mehr Platz in der Offensivabteilung.

