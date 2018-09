Herthas Rekik droht längere Pause - "Sieht nicht gut aus"

Doppelpack bei 3:1-Sieg

Vom Edel-Joker zum Torjäger: Szalai macht Hoffenheim froh

Adam Szalai stand in Hoffenheim oft im Schatten anderer. In dieser Saison hat der Ungar mit drei Toren in zwei Spielen einen Raketenstart hingelegt. Beim Erfolg gegen Freiburg trifft er doppelt.