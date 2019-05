vor 35 Min.

Hoeneß über Boateng: "Er ist kein Spieler für die Bank"

Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht aufgrund der großen Konkurrenzsituation für Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng keine Zukunft mehr beim deutschen Double-Sieger.

"Den Frust, den er derzeit hat, wird er nächstes Jahr noch mehr haben, wenn er da bleibt", sagte Hoeneß dem TV-Sender Sport1 am Rande des Fußball-Freundschaftsspiels der Münchner beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Er habe mit der Nahelegung eines Vereinswechsels keine Ressentiments gegen Boateng zum Ausdruck bringen wollen. "Aber er ist kein Spieler für die Bank. Er ist kein Spieler, der das verträgt. Das hat man jetzt die letzten Wochen gesehen. Und dann ist es besser für ihn zu gehen", sagte Hoeneß. Der Innenverteidiger habe in seiner Zeit beim Rekordmeister einen "super Job gemacht. Aber wir kriegen Hernandez, Pavard - dazu haben wir Mats Hummels und Niklas Süle."

Boateng spielt seit 2011 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2021. Mit seiner sportlichen Situation als Reservist ist der Weltmeister von 2014 unzufrieden. Das hatte der 30-Jährige auch nach dem Pokalsieg am Samstag und bei der Meisterfeier in München am Sonntag deutlich zum Ausdruck gebracht. (dpa)

Homepage Bayern München

Themen Folgen