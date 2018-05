vor 37 Min.

Hoffenheim holt niederländischen Nationalspieler Brenet Bundesliga

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den niederländischen Nationalspieler Joshua Brenet verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Außenverteidiger vom PSV Eindhoven erhält nach Club-Angaben einen Vertrag bis zum 30. Juni. 2022

Brenet ist nach Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) und Ishak Belfodil (Standard Lüttich) der dritte Neuzugang des Champions-League-Teilnehmers für die neue Saison.

Der zweimalige Nationalspieler Brenet kommt auf 27 Einsätze in der Champions- und in der Europa League. "Hier kann ich mich in einer jungen, offensiven Mannschaft und unter der Anleitung eines außergewöhnlichen Trainers auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln", äußerte sich Brenet in der Pressemitteilung. (dpa)

Club-Mitteilung

